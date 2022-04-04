"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - авторка знаменитої поезії "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук опублікувала новий вірш. ВIДЕО

Українська поетеса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша "Никогда мы не будем братьями", написаного після анексії Криму у 2014 році, опублікувала новий вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь".