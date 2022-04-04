Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО

Журналісти дослідили, яким саме чином Рамзан Кадиров дурить підписників, намагаючись переконати їх у своїх перемогах в війні з Україною.

Діяльність лідера Чечні та його посіпак у соцмережах дослідили журналісти проєкту "Слідство.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадирова та його бойовиків називають "ТікТок-воїнами", і не дарма. Від початку війни він регулярно публікує відео про "подвиги" своїх бойовиків на території України. За березень кількість підписників каналу зросла від 60 тисяч до півтора мільйона.

Останні кілька тижнів Кадиров публікує відео з Маріуполя та Сходу України. Головний герой його роликів - Адам Делімханов, депутат російської Держдуми, "права рука" Кадирова, якого вважають причетним до смерті російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Також на відео фігурують Султан Рашаєв, якого називають кілером Кадирова, а ще Руслан Геремєєв – фігурант справи про вбивство Нємцова.

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Чи не з перших опублікованих відеозаписів з Маріуполя Кадиров стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Але направду ці кадри були зняті на околиці міста.

В мережі також висміюють відео, опубліковане Кадировим 26 березня. Дехто помітив, що "кадирівці" обстрілюють з автоматів та ручних кулеметів уже знищену бомбардуванням багатоповерхівку, у якій, імовірно, вже немає нікого живого. Інші ж зауважують, що поки бойовики демонстративно ховаються за броньованим транспортом, оператор стоїть на відкритій місцевості.

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13 березня з’явилася інформація, що Кадиров нібито перебуває під Києвом. В мережі виклали відео, на якому ватажок Чечні спілкується з бойовиками. Але насправді в цей день він перебував у столиці Чечні Грозному.

Вершиною шоу Кадирова став його "приїзд" до Маріуполя 28 березня. Опубліковані ним відео не дозволяють на 100 відсотків стверджувати, що він був у Маріуполі. Втім на одному із записів можна помітити придорожній знак із назвою населеного пункту "Безіменне". Як ми встановили, йдеться про село за 20 кілометрів від Маріуполя.

На момент публікації відеороликів Кадирова, імовірно, вже не було в Україні. Про це може свідчити фото, яке з’явилося у мережі в той же день, коли чеченський ватажок нібито був у Маріуполі. На цьому фото Кадиров молиться на фоні російської заправки, яка не має станцій в Україні.

"За останній місяць Рамзан Кадиров та його вояки прославилися як відважні інтернет-воїни. Мабуть, за це Путін присвоїв Кадирову звання генерал-лейтенанта. А як ви гадаєте, можливо йому краще підходить звання командир ТікТоку?" - кажуть автори розслідування.