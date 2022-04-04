"Звідки у вас сили на посмішку?": Евакуація жителів блокадного Маріуполя. ВIДЕО

Деякі евакуйовані з Маріуполя залишаються в Запоріжжі, а хтось вирушає на захід - до Рівного, до Львову, або в Європу.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео, де евакуйовані отримують необхідну гуманітарну допомогу: харчі, прихисток, але перш за все - медичну допомогу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше за інших допомоги потребують пенсіонери та люди похилого віку, які не можуть дати собі ради.

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"Дехто з вивезених лишається в Запоріжжі. Інші рушать на Західну Україну, хто отримав запрошення - їдуть у Європу. Маріуполь - місто, яке в значній мірі постраждало від російської агресії. Ті, кому вдалося виїхати, кажуть, що там справжнє пекло: кулю можна отримати в будь-який момент, не кажучи вже про постійні бомбардування авіацією і артилерією", - розповіли у проєкті.

Незважаючи на те, що російські окупанти обстрілюють гуманітарні коридори та машини з цивільними, українській стороні вдається евакуювати постраждалих.

Попри те, що перші машини з українського боку вирушили з обложеного міста ще 6 березня, сама евакуація почалася тільки за 8 днів — 14 числа. Спочатку люди виїжджали на власних автомобілях, ризикуючи не тільки майном, а й життям. Наразі завдяки зусиллям України людей вивозять до Бердянська (тимчасово окупований росією), потім - в Запоріжжя.

Станом на 3 квітня Маріуполь лишається в облозі. Багатьох людей РФ евакуює насильно до своєї країни, де вони проходять через так звані "фільтраційні табори". Що буде з цими людьми далі - невідомо.

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