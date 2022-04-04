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У Маріуполі знищено 2 танки, 1 МТЛБ із "зушкою" та багато ворожої піхоти, - полк "Азов". ВIДЕО

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4 квітня полк "Азов" опублікував чергове звернення з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звернені полку "Азов", розміщеному у твіттері.

"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину!", - зазначається у зверненні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
  • Victor Litarchuk
    "Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

    Хоч п'є нашу кров,

    Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

    Ми встанем з оков,

    Ми прагнемо волі, не терпим неволі

    За волю йдем в бій,

    Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

  • Юрий Педаченко
    Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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