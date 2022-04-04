У Маріуполі знищено 2 танки, 1 МТЛБ із "зушкою" та багато ворожої піхоти, - полк "Азов". ВIДЕО
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4 квітня полк "Азов" опублікував чергове звернення з Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звернені полку "Азов", розміщеному у твіттері.
"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину!", - зазначається у зверненні.