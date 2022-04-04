Українські воїни знищили велике скупчення автомобілів окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили велике скупчення автомобільної техніки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці ОТУ "Схід".

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У повідомленні зазначається: "Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло.

Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним.

Російські окупаційні війська втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки. Це своєю чергою значно зменшує потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій".

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