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"Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди": Геращенко звернувся до Соловйова. ВIДЕО

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Радник глави МВС Антон Геращенко, який перебуває у звільненому Мотижині, звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу з села Мотижин Київської області звернутись до покидька, російського пропагандиста Володимира Соловйова. Позаду мене - масове поховання, в якому поховано Ольгу Сухненко, очільниця сільради села Мотижин, її син, її чоловік. Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди. Змушуючи росіян ненавидіти українців. Ти, мерзота, відповідатимеш за те, що ти налаштовував мільйони росіян проти українців. Зрозумів, сволото?" - сказав Геращенко.

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Топ коментарі

  • ladyar
    Соловьев уже смертник...
  • Максим Мороз 1ada3982
    Геращенко блогером вирішив стати в російськомовному сегменті вільні місця? 🤷🏻Не тільки їхня пропаганда винна, але і всі хто не готовувався до війни з кацапами.
  • Sophia-Maria Duglass
    СЕГОДНЯ в словацких новостях ВСЕ ПРО БУЧУ . это результат поездки иностранных журналистов с Зеленским

    возле посольства стенд с фотграфиями , свечи и цветы
    ПРЕЗИДЕНТ ЧАПУТОВА ПРИВЕЗЛА СВЕЧУ.
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