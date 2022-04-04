Російські окупанти чотири рази виводили на розстріл мешканця села Лукашівки на Чернігівщині. ВIДЕО

Село Лукашівка Чернігівської області 21 день перебувало в окупації. За цей час одного з мешканців села чотири рази виводили на розстріл, а боєприпаси окупанти тримали в будівлі храму.