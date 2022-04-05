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Наступною ключовою метою Росії стане місто Дніпро, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк. ВIДЕО

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Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк припустив, що головна мета для російських окупантів - місто Дніпро.

Про це відставний генерал заявив в ефірі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Що буде далі: росіяни на північ і на південь від Дніпра. Наступною ключовою метою стане Дніпро. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили, які стримують сепаратистів на Донбасі. І це наступне російське завдання, це зробити охоплення цих сил. відрізати їх, знищити. Це значна частина української армії", - розповів він.

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Щоб рашисти не змогли захопити Дніпро, Кларк закликає надати Україні важке озброєння, а не лише ЗРК "Стінгер" і протитанкові "Джавеліни".

При цьому генерал відзначив, що США не мають такої техніки для України, і її мають надати країни-члени НАТО в Східній Європі.

Топ коментарі

  • Tom Harcho
    Спасибо подбодрили, ракеты дайте а не прогнозы.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Як би вони не прогнозували але мета пуйла тільки одна - це знищеня усієї України. Тож Захід може або заповадити цьому, або ні своєю безпорадністю. Нема рішучості. Без вступу НАТО до війни з кацапами ми можемо ще довго агоніювати в нерівній бойні незважаючи на надані нам системи озброєння. Потім буде сам Захід. Не зразу, трохи після передиху Москви. А світ же має таку слушну нагоду на знищення імперії зла. І не робить цього. Дуже дивно.
  • переигравший ботокс
    Це звичайний ранок у комунальників. Харків. 5 квітня. 2022р. Сумно.

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