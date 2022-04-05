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Зараз не можна стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, - Зеленський. ВIДЕО

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Наразі не можна однозначно стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, але Олександр Лукашенко повинен зважати на свій народ, адже білоруси проти цієї війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо дивитись на того самого Лукашенка. На жаль, така ситуація, яка нині є між нашими державами, коли ракети летіли з білоруської сторони. І він прекрасно це знає. Але ми бачимо, що він якісь кроки робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не вступить, ми цього не знаємо до кінця, бо війна не закінчилась. Але тим не менш йому треба дивитись на реально на ситуацію. А народ білорусі проти, проти війни з Україною", - зазначив Зеленський.

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До прикладу Президент навів результати опитувань, які свідчать, що ставлення білорусів до України значно краще, ніж ставлення росіян. "Це є правда, хоча всі ми сусіди", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    якщо країна надає свою територію для сдійснення війскьвой агресії то вона автоматично становиться співучастником зброїної агресії
  • саша паламарчук
    Що Вова, не дали таки тобі УКРАЇНЦІ здати Україну *****? Ти ж цього і не очікував.
  • юрий первый 5346397c
    если бы ты,падла,три года вооружал бы армию,то сейчас бы не было войны.
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