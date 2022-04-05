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"Команда захопити Миколаїв за три дні - тупий розгон для паніки. Окупантів навіть на підступах немає", - Кім. ВIДЕО

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На Миколаївщині намагаються запустити хвилю паніки. В соцмережах активно поширюється відео з главою ОВА Кімом, який нібито стверджує, що в регіоні перебуває багато російської техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки (сотні одиниць російських танків на Миколаївщині. - Ред.). Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності. Ми контролюємо захід-вихід (російської техники. - Ред.), ми розуміємо скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні не йдеться", - зауважив Кім.

"Команда "захопити Миколаїв за три дні" – це нагнітання паніки. І обстріл – це для паніки. Якщо маєте можливість виїжджати, то виїжджайте. Але паніка – це те, чого добивається ворог. Дивіться на речі реально, аналізуйте. Не вірте фейкам, аналізуйте. І бережіть себе", - звернувся він до мешканців регіону.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Кім молодець, але є один нюанс- це генерал Марченко, який і захищає Миколаїв.
  • Валентина Саюн
    І знову так. Вісякий Кім спокійний поки такий Генерал рядом
  • саша паламарчук
    Доброго дня, ми з України!

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