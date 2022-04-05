Орбан боїться впливу Росії на Угорщину, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан боїться впливу Росії на свою державу. Він може й надалі загравати з РФ, але довго це не триватиме, бо Угорщина попри все європейська держава.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Угорщина обрала Орбана своїм прем'єром. На жаль, я хотів з ним знайти відносини. Я сам дзвонив кілька разів, запрошував його на зустріч, пропонував зустріч у нього. Я хотів знайти відносини. Він боявся. Це було ще до виборів. Я впевнений, що він боявся. Він може образитись на мої слова і сказати, що нікого і нічого не боїться, але всі це розуміють. Він боїться впливу рф на свою державу. Цей вплив є. Інша справа, подобається йому цей вплив, чи не подобається, це його особисте... Орбан може продовжувати і далі загравати з Росією, бо йому потрібні дешеві енергоресурси, але довго це не буде", - сказав Президент.

Він зазначив, що яким би не був лідер в тій чи іншій державі, він все одно повинен слухати свій народ, який його обрав:

"Він не може проводити суто свою політику, як би він цього не хотів. А народ угорський виходив на акції протесту, і ми бачили у Будапешті десятки тисяч людей. І мені зрозуміло, як вони ставляться до України. Впевнений, що позитивно".

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