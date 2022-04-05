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"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": громадяни розбирають рештки рашистського гелікоптера. ВIДЕО

19 04634
Українці розбирають на запчастини рештки знищеної російської техніки, зокрема гелікоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", - пояснюють свої дії громадяни.

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Дітям якого саме населеного пункту так "пощастить" - невідомо. З огляду на профіль автора, скоріш за все мова про Київщину.

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Топ коментарі

  • Roman I 19915c5b
    Голову кацапського лєтуна дайте дітям щоб у футбол грали 😁
  • Влад Шукач
    Ну, там не сотні... Але для дітей не жалко!
  • Ned Stark
    Там люмінію сотні кілограмів!
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