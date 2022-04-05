"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": громадяни розбирають рештки рашистського гелікоптера. ВIДЕО
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Українці розбирають на запчастини рештки знищеної російської техніки, зокрема гелікоптерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", - пояснюють свої дії громадяни.
Дітям якого саме населеного пункту так "пощастить" - невідомо. З огляду на профіль автора, скоріш за все мова про Київщину.