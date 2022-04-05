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Через ворожі обстріли знищено харківський екопарк. Великих хижаків, швидше за все, доведеться приспати, - Фельдман. ВIДЕО

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Внаслідок російських обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.

Про це повідомив у зверненні власник екопарку Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після вчорашніх та сьогоднішніх масованих обстрілів і бомбардувань можна говорити про те, що екопарку більше немає. Він зазначив, що сьогодні до кінця дня буде ухвалено рішення про присипання тигрів та левів, їхні вольєри розбиті після обстрілу росіянами.

"Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, пошкоджено споруду, де перебувають ведмеді. Сьогодні ухвалюється рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає", - зауважує власник екопарку.

"Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось, врятуємо, маленьких ягуарів, пантер. Але всіх дорослих тварин, швидше за все, доведеться умертвити", — резюмує Фельдман зі сльозами на очах.

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
  • Vladimir T fd7dc273
    Прежде чем усыплять:
    1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
    2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
    3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
    4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
    5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
    6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

    Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
  • Redback
    Фельдман - взірцевий українофоб.
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