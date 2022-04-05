Через ворожі обстріли знищено харківський екопарк. Великих хижаків, швидше за все, доведеться приспати, - Фельдман. ВIДЕО

Внаслідок російських обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.

Про це повідомив у зверненні власник екопарку Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, після вчорашніх та сьогоднішніх масованих обстрілів і бомбардувань можна говорити про те, що екопарку більше немає. Він зазначив, що сьогодні до кінця дня буде ухвалено рішення про присипання тигрів та левів, їхні вольєри розбиті після обстрілу росіянами.

"Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, пошкоджено споруду, де перебувають ведмеді. Сьогодні ухвалюється рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає", - зауважує власник екопарку.

"Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось, врятуємо, маленьких ягуарів, пантер. Але всіх дорослих тварин, швидше за все, доведеться умертвити", — резюмує Фельдман зі сльозами на очах.

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