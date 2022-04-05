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Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка. ФОТОрепортаж

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Фотограф Стас Юрченко опублікував фото звільненого від російської армії Тростянця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуку.

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Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 01

"Однією з найжахливіших картин, що ми побачили, був цвинтар за 300 метрів від чотириповерхового будинку з діркою від снаряда чи міни. На цвинтарі — закопані люди: частина — ті, кого убило під час обстрілів, багато хто помер не через бойові дії, а через не отриману медичну допомогу. Не могли потрапити до лікарні й мешканці міста, які отримали поранення. Росіяни не дозволяли провозити людей через внутрішні блокпости до лікарні, і люди вмирали, не дочекавшись допомоги. Місцеві не могли хоронити людей нормально — копати могили під обстрілами".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 02
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 03

"Біля Центрального автовокзалу — багато знищеної російської військової техніки. Частину вцілілої техніки забрали ЗСУ. Чимало людей у місті користуються велосипедами, зокрема тому, що росіяни відбирали автомобілі. Мешканці розповідали, що росіяни пошкоджували у будинках роутери, комп’ютери, виривали дроти і ламали техніку, щоб у них не було зв’язку. Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 04
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 05

"Чимало будинків у місті зруйновані, мешканці залишилися без житла. Під час окупації люди намагалися не виходити з дому, бо боялися за своє життя. Вони жили без світла, газу і води. Всі магазини були закриті, частина — розграбовані росіянами. Люди їли те, що було вдома. За словами мешканців, вони чули про гуманітарну допомогу з Росії, але з тих, з ким вдалося поспілкуватися, ніхто не підтвердив, чи хтось її отримав. Щойно контроль України над містом було відновлено, туди почали доставляти гуманітарну допомогу, і зараз люди поступово повертаються до життя.

Один із місцевих мешканців розповів, що російські військові розстріляли цивільний автомобіль, у якому був він разом зі знайомим. У знайомого потрапило чотири кулі, але він вижив: дві кулі вийняли, дві — залишили".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 06
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 07
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 08
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 09

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Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 10
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 11
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 12
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 13
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 14
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 15
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 16
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 17
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 18
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 19
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 20
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 21
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 22
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 23
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 24
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 25
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 26
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 27
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 28
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 29
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 30
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 31
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 32

Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви". ©

    Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
  • Amber
    Висловити свої відчуття від всього , що натворили оркі в нашій країні
    бракує слів - одні мати 😠
  • Oresta Bartka
    Антибандерівці повільно перетворюються в бандерівців...
    Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
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