Протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52. ВIДЕО

Протитанковий розрахунок 95 ОДШБр з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Вражаюча майстерність - російський гелікоптер Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів, знищений пуском ракети вартістю 25 тисяч доларів. Український ПТРК Стугна КБ Луч демонструє свої високі бойові якості. Цей ПТРК - найбільш ефективна протитанкова зброя на фронті, яку наші військові цінують більше ніж Джавелін. Передусім цінується висока надійність, можливість оператору наводити ракету дистанційно з укриття, велика дальність та зручність наведення. Нажаль, два роки пускові установки Стугна армія не закуповувала, але ті пускові, що застосовуються, демонструють вражаючі результати. Це найкраща реклама сучасної української зброї", - пише про успішну атаку українських воїнів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему "Буратіно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж