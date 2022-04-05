"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО
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Мешканка Бучі Ірина Абрамова розповіла про вбивство російськими окупантами свого чоловіка Олега.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеосвідчення жінки опубліковані в соціальних мережах.
"П'ятого березня ми були вдома, коли пролунав вибух поблизу будинку і автоматні черги. Потім окрик : "Выходите!". Ми вийшли з піднятими руками і просили не стріляти". На що солдат каже: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".
Потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову. Він весь час лежав на місці розстрілу, допоки росіяни не пішли з міста.