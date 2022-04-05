Новини • Різня в Бучі

"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

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Мешканка Бучі Ірина Абрамова розповіла про вбивство російськими окупантами свого чоловіка Олега.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеосвідчення жінки опубліковані в соціальних мережах.

"П'ятого березня ми були вдома, коли пролунав вибух поблизу будинку і автоматні черги. Потім окрик : "Выходите!". Ми вийшли з піднятими руками і просили не стріляти". На що солдат каже: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".

Потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову. Він весь час лежав на місці розстрілу, допоки росіяни не пішли з міста.

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Топ коментарі

  • Алекс Леонов
    пиздець то якi мирнi угоди можуть бути
  • Валдис Унар
    Цель империи-освободить Украину от украинцев, особо и не скрывают.
  • Дмитрий Сириус
    Надо это видео зеленскому показать, который отказывается возвращать наши территории и постоянно хочет, ЛИЧНО, встретиться с Путиным и все решить!
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