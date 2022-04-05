Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі – це безальтернативний шлях, - Порошенко. ВIДЕО
В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС.
"Почати процес виключення Російської Федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето", – закликає Порошенко.
"Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по-іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії Росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства", – зауважує Порошенко.
"Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації", – говорить п’ятий Президент.
"Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити Російську Федерацію до миру", – переконаний Порошенко.