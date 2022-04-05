Новини Відео

Під Черніговом під час зачистки у лісосмузі знайшли позиції окупантів. ВIДЕО

52 17713
На Чернігівщині під час зачистки від російських окупантів знайшли їхні позиції. Загарбники окопувалися прямо в лісосмузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на "Суспільне".

На відео можна побачити місця, з яких окупанти обстрілювали місто Чернігів і де поховали своїх загиблих.

На місці свого перебування росіяни порозкидали залишки сухпайків, а також снарядів.

Читайте також: Повертатися до Чернігова ще зарано, - голова ОВА Чаус

Окупанти встигли облаштувати собі там і землянки, де спали і які були для них сховищами.

За словами представників територіальної оборони, які здійснюють "зачистку", росіяни розраховували залишитися на цій позиції надовго.

Топ коментарі

  • НБ
    Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
  • Loki 8b80d1bc
    планово люлей получили вот вне планово и ****...
  • Zemer
    Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини