"Следуйте за русским кораблем", - прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі. ВIДЕО

Прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виселення опублікований в соцмережах. Судячи з розмов на записі, жінка прожила в готелі не менше одного тижня і весь цей час розповідала про те, що ЗСУ знищують Харків. Автор відео стверджує, що вона та її чоловік допомагали цій жінці оформляти різноманітні документи. Тож можна припустити, що вона громадянка України і потрапила в Польшу, тікаючи від війни. Є підстави стверджувати, що ця жінка саме з Харкова.

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