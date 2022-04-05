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"Следуйте за русским кораблем", - прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі. ВIДЕО

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Прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виселення опублікований в соцмережах. Судячи з розмов на записі, жінка прожила в готелі не менше одного тижня і весь цей час розповідала про те, що ЗСУ знищують Харків. Автор відео стверджує, що вона та її чоловік допомагали цій жінці оформляти різноманітні документи. Тож можна припустити, що вона громадянка України і потрапила в Польшу, тікаючи від війни. Є підстави стверджувати, що ця жінка саме з Харкова.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
  • Лысый коротышка
    Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
  • Дмитрий Чечикаай
    Полякам очередной респект!!!!!👍
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