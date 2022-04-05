Десантники 95-ї бригади знищили три російські танки і паливозаправник. ВIДЕО
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Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили три танки та паливозаправник російських військ.
Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати озброєння, військову техніку та живу силу російських окупантів. Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танка та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
"Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "Марунові берети", – відзначають десантники.