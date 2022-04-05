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Робота "Стугни" проти колони російської броньованої техніки. ВIДЕО

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Бійці ЗСУ показали як працює ПТРК "Стугна". Протитанкова установка була застосована проти колони російської броньованої техніки.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео, в якому військові ЗСУ на практиці демонструють роботу "Стугни", передає Цензор.НЕТ.

"Стугна" - протитанковий ракетний комплекс, який знищує броньовану техніку, а також гелікоптери. Ця зброя успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни. Так, 5 квітня десант ЗСУ збив "Стугною" Ка-52 — російський розвідувальний гелікоптер, вартість якого складає понад 10 мільйонів доларів.

Один з військових зазначив, що постріл зі "Стугни" коштує "двадцять тисяч". Тому застосовувати цю зброю доцільно тільки проти серйозних об’єктів — таких, як танки, бензовози, ППО або системи залпового вогню "Буратіно".

Відео присвячено Юрію Олійнику — Львівському телеоператору, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.

Також дивіться: Протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Від Стугни всі кацапські свині стогнуть...
  • Paul Foxen
    Украинская *прожарка* для всех желающиех свинорусов
  • Loki 8b80d1bc
    Раньше балдел от байрактаровидосов.
    Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
    После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
    Кста думайте над названием.
    Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
    С турками просто дружить и производить.

    Кста жду фото подбитого эссена )
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