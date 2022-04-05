Новини Відео • Війна

"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО

51 89577
Невідомий зателефонував російському окупанту Ніколаю Степанову, що відправляв з Білорусі награбовані речі під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови невідомого з окупантом опублікований в соцмережі. Чоловік представляється Степанову співробітником поштової служби, через яку той відправляв награбоване в Україні і повідомляє, що посилка буде затримана, а потім вже відверто погрожує мародеру.

"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - каже невідомий.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    респект... чукча усралася...
  • SuperVsirf .
    це не невідомий. це Вольнов
  • Larissa Kora 56c14f78
    Мародеру язика в сраку затягло.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини