"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - телефонний дзвінок окупанту-мародеру. ВIДЕО
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Невідомий зателефонував російському окупанту Ніколаю Степанову, що відправляв з Білорусі награбовані речі під час війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис розмови невідомого з окупантом опублікований в соцмережі. Чоловік представляється Степанову співробітником поштової служби, через яку той відправляв награбоване в Україні і повідомляє, що посилка буде затримана, а потім вже відверто погрожує мародеру.
"Х#ли, #бало завалил, окупант? Ты думал никто ничего не узнает? Тебе п#здец! Это смерть твоя тебе звонит!", - каже невідомий.
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