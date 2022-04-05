"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон російською звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

Глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до громадян РФ із закликом шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росіяни заслуговують на правду. Ви заслуговуєте на те, щоб взнати факти", - сказав Джонсон.

Далі він розповів про звірства, які чинять російські окупанти на території України.

"Ваш президент знає, що якщо ви побачите, що відбувається, то не підтримуватимете його війну", - сказав британський прем'єр.

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