"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон російською звернувся до громадян РФ. ВIДЕО
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Глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до громадян РФ із закликом шукати правдиву інформацію про війну в Україні.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни заслуговують на правду. Ви заслуговуєте на те, щоб взнати факти", - сказав Джонсон.
Далі він розповів про звірства, які чинять російські окупанти на території України.
"Ваш президент знає, що якщо ви побачите, що відбувається, то не підтримуватимете його війну", - сказав британський прем'єр.