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"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений": Джонсон російською звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

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Глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до громадян РФ із закликом шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни заслуговують на правду. Ви заслуговуєте на те, щоб взнати факти", - сказав Джонсон.

Далі він розповів про звірства, які чинять російські окупанти на території України.

"Ваш президент знає, що якщо ви побачите, що відбувається, то не підтримуватимете його війну", - сказав британський прем'єр.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А кацапи гордяться.
  • Maxim Ak-Murza
    Наивный Боря....для этих людоедов тот факт, шо их фюрер есть военный преступник - предмет гордости. А убийства, изнасилования, пытки, мародерство - это их высшая доблесть.
  • GAL
    Вони не чего такого не заслуговують. Джонсан - там фашизм, рашизм чи як його там- це хвороба невиліковна- або распад оашки або капець миру
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