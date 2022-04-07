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Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО

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Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рудіч Дмитро Володимирович є керівником Київського осередку підконтрольної Киві ГО "Патріоти за життя", до складу якої входять спортсмени та представники напівкримінального середовища.

Байрамов Тимур Ніязович, функціонер Київського осередку ГО Патріоти за життя.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    они еще живые?
  • Garry Grant
    Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
  • Василий СПРУТ
    "Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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