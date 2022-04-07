Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО

Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".