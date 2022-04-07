Члени проросійського угруповання "Патріоти за життя" засудили діяльність екснардепа Киви та членів ОПЗЖ. ВIДЕО
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Учасники проросійського угруповання екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти за життя" засудили діяльність так званого "громадського об'єднання".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рудіч Дмитро Володимирович є керівником Київського осередку підконтрольної Киві ГО "Патріоти за життя", до складу якої входять спортсмени та представники напівкримінального середовища.
Байрамов Тимур Ніязович, функціонер Київського осередку ГО Патріоти за життя.