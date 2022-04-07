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Pink Floyd уперше за 30 років випустив нову пісню. У треку на підтримку України використали вокал Хливнюка. ВIДЕО

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Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd вперше з 1994 року випустив нову пісню. Вона записана на підтримку українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Metro.

Пісня під назвою Hey Hey Rise Up ("Гей, гей, вставай") вийде 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

Записаний минулого тижня трек містить вокал українського музиканта Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню "Ой у лузі червона калина" на Софійській площі в Києві.

"Ми, як і багато хто з них (українців – Ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу", - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

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Нещодавно благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував 500 000 доларів США на допомогу українським біженцям.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ну не потянет засрашка против всего мира. Логически вообще невозможно понять,зачем это всё надо было делать. Только шизофрения кремлядской клики, переросшая в массовую шизофрению остального кацапского быдла.
  • Maxim Ak-Murza
    Премьера через 106 минут. Чекаймо...

    Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
  • віктор федорович 31ee1569
    !файно...fine...
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