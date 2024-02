Pink Floyd уперше за 30 років випустив нову пісню. У треку на підтримку України використали вокал Хливнюка. ВIДЕО

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd вперше з 1994 року випустив нову пісню. Вона записана на підтримку українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Metro.

Пісня під назвою Hey Hey Rise Up ("Гей, гей, вставай") вийде 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

Записаний минулого тижня трек містить вокал українського музиканта Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню "Ой у лузі червона калина" на Софійській площі в Києві.

"Ми, як і багато хто з них (українців – Ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу", - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

Нещодавно благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував 500 000 доларів США на допомогу українським біженцям.