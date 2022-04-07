Жителі Мотижина провели в останню путь сім'ю старости Ольги Сухенко, закатовану окупантами: "Їх убили за нас". ВIДЕО

На Київщині провели в останню путь загиблу сім'ю старости Мотижина Ольги Сухенко, яку по звірячему вбили російські окупанти.

Про це повідомила журналістка Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх убили за нас. Вони могли б виїхати. Могли. Але вони лишилися помагати людям"… Триста людей йшло з такими словами і думками за трунами Ольги, Ігоря та Сашка Сухенків - старости Мотижина та її родини – убитих і закатованих російськими солдатами.

"Діти мої, пташечки мої, я вас так люблю. До кого, до кого мені нахилитися?" - голосила мати Ольги Петрівни, обираючи між трьома трунами.

Родина старости ("ці смільчаки") вивозила людей, привозила медикаменти й хліб. Сашко, 25-річний син, їздив заряджати телефони "моїм дівчаткам" – так казав він про мотижинських бабусь.

"Квіти, квіти, кладіть квіти поперед машинами, нехай наша княгиня Ольга в останню путь їде дорогою з квітів"…

"Їх убили за нас". Чи можуть слова мати настільки буквальне значення? Їх убили за цих триста людей, яким вони допомагали, і які йшли за їхніми трунами сьогодні в Мотижині", - зазначає Гуменюк.

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