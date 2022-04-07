Російські кораблі, що перебувають в Ізмаїлі, примусово вилучать на користь України. ВIДЕО
Про це у вечірньому відеозверненні у Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.
Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, які транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.
Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників і закликав одеситів не збиратись масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.