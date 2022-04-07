Російські кораблі, що перебувають в Ізмаїлі, примусово вилучать на користь України. ВIДЕО

Російські кораблі, що на сьогодні є на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл, незабаром будуть примусово вилучені на користь України.

Про це у вечірньому відеозверненні у Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.

Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, які транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.

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Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників і закликав одеситів не збиратись масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.