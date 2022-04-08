"Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО
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Український єврей, що воює з російськими окупантами опублікував відеозапис, на якому він розповідає про себе та показує тіла убитих російських "денацифікаторів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео записане очевидно відразу після бою українського підрозділу з окупантами.
"Я громадянин Ізраїлю. Єврей, що народився в Україні і до 2014 року жив в Ізраїлі. А оце бурятський танкіст, котрий приїхав мене денацифіковувати в моїй рідній країні... Ви не сповна розуму? У вас мізків немає? У вас відсутнє логічне мислення?", - каже боєць на запису.