"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські військові, чиї розмови з рідними перехопили українські спецслужби, розуміють, що з України їх вивезуть чи загиблими, чи пораненими – і просять дружин не пускати синів до армії.

Про це йдеться у черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів із дружиною, яке публікує Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже : "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".

Дружина зі сльозами в голосі каже: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

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Потім він озвучує свою останню волю на випадок смерті:

- Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.