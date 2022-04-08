"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО
Про це йдеться у черговому перехопленні розмови одного з російських окупантів із дружиною, яке публікує Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже : "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".
Дружина зі сльозами в голосі каже: "Ты же всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".
Потім він озвучує свою останню волю на випадок смерті:
- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.