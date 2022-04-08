Злочин і брехня рашистів: ракетний удар по вокзалу в Краматорську БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Росіяни атакували касетними ракетами "Іскандер" залізничний вокзал у Краматорську. Мінімум 30 чоловік загинули та понад 100 зазнали поранення. Богдан Буткевич у оперативному "Без цензури" показує, як брехала російська пропаганда про цей злочин і як вона замітає сліди.