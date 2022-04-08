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"Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО

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У одному із тг-каналів окупаційних військ так званої "ДНР" сьогодні о 10.25 з'явилося відео запуску двох ракет із підписом "Шахтарськ". Судячи із підпису до відео, запуск здійснювався із окупованого Шахтарська.

З високою ймовірністю можна припустити, що саме ці ракети влучили у вокзал Краматорська, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що одразу після запуску ракет на телеграм-каналах, підконтрольних ватажкам "ДНР", з'являлися стоп-кадри після ударів. Вони супроводжувалися підписами: "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Втім, пізніше ці дописи щезли, однак на той час вже вдалося зробити скріни, які тепер є в соцмережах. 

Работаем по скоплению ВСУ: російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська 01

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Топ коментарі

  • Yuri Sotnyk
    Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
  • Мистер Икс 00711c20
    МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
  • Aleks Schneider ca0fabee
    Русский фашизм должен быть уничтожен!
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