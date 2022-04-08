"Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО
29 29743
У одному із тг-каналів окупаційних військ так званої "ДНР" сьогодні о 10.25 з'явилося відео запуску двох ракет із підписом "Шахтарськ". Судячи із підпису до відео, запуск здійснювався із окупованого Шахтарська.
З високою ймовірністю можна припустити, що саме ці ракети влучили у вокзал Краматорська, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що одразу після запуску ракет на телеграм-каналах, підконтрольних ватажкам "ДНР", з'являлися стоп-кадри після ударів. Вони супроводжувалися підписами: "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Втім, пізніше ці дописи щезли, однак на той час вже вдалося зробити скріни, які тепер є в соцмережах.