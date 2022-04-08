Волонтери благодійного фонду "КОЛО"-"Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в придбанні медобладнання: "Мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації". ВІДЕО+ФОТО

Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в зборі коштів для придбання медичного обладнання та ліків для лікування поранених українських військових та мирних жителів.

Про це повідомляють волонтери Володимир Нечипорук та Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

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"7-й четвер війни. Ми стоїмо. ЗСУ паше за кожного з нас, хто в тилу і в евакуації. Тил намагається бути гідним наших захисників. Черговий звіт від Благодійний фонд "КОЛО" - "Дівчата Нечипорука" (спецура медична):

- перетнули позначку в 4 000 000 допомоги Центральному військовому шпиталю (Київ), за тиждень додались УФ-бані для відділення гнойної хірургії і для центра крові, комплект антибіотиків ,

-Запоріжжя - хірургічне "асорті" (44696 грн),

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- Миколаїв - 4 монітори пацієнта для евакуації (64000 грн) дякую Володимир Ободов за підтримку, хірургічне "асорті" - 43858 грн, УФ-баня - 8000 грн.

- проплатили 35040 євро за VAC апарати і витратники для Харкова і Києва.

Звітувати, звісно ж, приємно. Ваша підтримка дозволяє відчувати магію української солідарності. Але попереду ще довга дорога до Перемоги. На сьогодні мегаактуальне питання - мобільні апарати ШВЛ для евакуації. Завдяки Олександру Архіпову ми знайшли в Німеччині 4 вживаних по 5 000 євро (вартість одного нового - 20850). Вже маємо 8700 євро. Залишилось знайти 11300", - йдеться у повідомленні.

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