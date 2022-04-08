Росія відправляла в Україну розконсервовані ОТРК "Точка-У". ВIДЕО

Росіяни розконсервували свої ОТРК "Точка-У" і поставили їх у підрозділи сил вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал InformNapalm.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як зазначається, на цьому відео російські ОТРК "Точка-У" з літерою "V" фіксувались на ж.д. платформах у Гомелі, 31 березня 2022 року.

Російські ОТРК "Точка-У" також фіксувались на фото і відео в інших локаціях.

"Волонтери InformNapalm вже неодноразово вказували, що росіяни розконсервували свої Точки-У і поставили їх у підрозділи сил вторгнення, щоб виконувати найкривавіші завдання по обстрілам, в тому числі цивільних об'єктів, а на загал розповідати нібито "Точки-У" давно немає у російських військах і їх замінили "Іскандерами". Таким чином рашисти хочуть пояснити внутрішній аудиторії РФ, нібито "Україна сама себе обстрілює", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.