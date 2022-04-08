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"Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE.

У своєму телеграм-каналі Зеленський опублікував ролики в підтримку сміливості, яку проявляє народ України в умовах війни з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

"Сміливість не купити. Не забрати.
Сміливість — бути Україною.
Сміливість — наш національний ресурс.

Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE — викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - закликав президент України.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
  • 4 Повістки
    Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
  • dihlofos
    Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
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