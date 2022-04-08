"Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE.

У своєму телеграм-каналі Зеленський опублікував ролики в підтримку сміливості, яку проявляє народ України в умовах війни з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.

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"Сміливість не купити. Не забрати.

Сміливість — бути Україною.

Сміливість — наш національний ресурс.



Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE — викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - закликав президент України.

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