"Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО
4 85712
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE.
У своєму телеграм-каналі Зеленський опублікував ролики в підтримку сміливості, яку проявляє народ України в умовах війни з російськими окупантами, передає Цензор.НЕТ.
"Сміливість не купити. Не забрати.
Сміливість — бути Україною.
Сміливість — наш національний ресурс.
Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE — викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - закликав президент України.