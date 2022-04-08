ПТРК "Амулет" та "Стугна-П" почали встановлювати на модернізовані бронемашини радянського зразка, - КБ "Луч". ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином були покращені бронеавтомобілі 9П148 "Конкурс". Вони тепер оснащені протитанковими ракетними комплексами "Амулет" та "Стугна-П".
Для довідки:
Ракетний комплекс "Амулет" - дистанційно-керований бойовий модуль з двома універсальними направляючими для пусків ракет калібром 130 мм або 152 мм. Кути роботи: 360° у горизонтальній площині та -9°..+27° у вертикальній. Уніфікація комплексів "Амулет" та "Скіф" ("Стугна-П") полягає у використанні стандартних приладів наведення та ракет РК-2/РК-2М з тандемними кумулятивними або осколково-фугасними бойовими частинами.
Завдяки дистанційному керуванню, ПТРК "Скіф" (Стугна-П"), у свою чергу, також можливо встановлювати на будь-які мобільні платформи – при цьому, у разі необхідності, пускова установка легко знімається та може бути використана для стрільби з триноги.
Ракети 130 мм РК-2С з тандемними бойовою частиною вражають цілі на дальності до 5 км, знищують динамічний захист танка та пробивають до 800 мм основної гомогенної броні. Ракети 152 мм РК-2М-К пробивають вже до 1000 мм броні за динамічним захистом.
Протитанкові ракетні комплекси ДП "ДержККБ "Луч" з лазерним наведенням ефективні проти важкої та легкої бронетехніки, бетонних бліндажів, низько літаючих вертольотів та морських цілей, в незалежності від температурної контрастності цілей.