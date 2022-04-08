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ПТРК "Амулет" та "Стугна-П" почали встановлювати на модернізовані бронемашини радянського зразка, - КБ "Луч". ВIДЕО

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Виїзні бригади ДП "ДержККБ "Луч" розпочали модернізацію радянських бойових машин та встановлюють них сучасне ракетне озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином були покращені бронеавтомобілі 9П148 "Конкурс". Вони тепер оснащені протитанковими ракетними комплексами "Амулет" та "Стугна-П". 

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Для довідки:

Ракетний комплекс "Амулет" - дистанційно-керований бойовий модуль з двома універсальними направляючими для пусків ракет калібром 130 мм або 152 мм. Кути роботи: 360° у горизонтальній площині та -9°..+27° у вертикальній. Уніфікація комплексів "Амулет" та "Скіф" ("Стугна-П") полягає у використанні стандартних приладів наведення та ракет РК-2/РК-2М з тандемними кумулятивними або осколково-фугасними бойовими частинами.

Завдяки дистанційному керуванню, ПТРК "Скіф" (Стугна-П"), у свою чергу, також можливо встановлювати на будь-які мобільні платформи – при цьому, у разі необхідності, пускова установка легко знімається та може бути використана для стрільби з триноги.

Ракети 130 мм РК-2С з тандемними бойовою частиною вражають цілі на дальності до 5 км, знищують динамічний захист танка та пробивають до 800 мм основної гомогенної броні. Ракети 152 мм РК-2М-К пробивають вже до 1000 мм броні за динамічним захистом.

Протитанкові ракетні комплекси ДП "ДержККБ "Луч" з лазерним наведенням ефективні проти важкої та легкої бронетехніки, бетонних бліндажів, низько літаючих вертольотів та морських цілей, в незалежності від температурної контрастності цілей.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Молодцы. Отстрелялись и съе...ались. Так и надо.
  • Bad Robot
    Мы знаем все. Мы помним все.
    Мы поняли: немцы русские не люди.

    Отныне слово "немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
    Отныне слово "немец" "русский"разряжает ружье.

    Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

    Если ты не убил за день хотя бы одного немца русского, твой день пропал.

    Если ты думаешь, что за тебя немца русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

    Если ты не убьешь немца русского, немец русский убьет тебя.

    Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии России.

    Если ты не можешь убить немца русского пулей, убей немца русского штыком.

    Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца русского до боя.

    Если ты оставишь немца русского жить, немец русский повесит русского украинского человека и опозорит русскую украинскую женщину.

    Если ты убил одного немца русского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких русских трупов.

    Не считай дней. Не считай верст.
    Считай одно: убитых тобою немцев русских.

    Убей немца русского! - это просит старуха-мать.

    Убей немца русского! - это молит тебя дитя.

    Убей немца русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

    Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
    «Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Нормально
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