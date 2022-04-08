Повертатися в Київ зарано, дії ворога можуть бути непередбачуваними, - міська військова адміністрація. ВIДЕО

Військова адміністрація Києва звертається до усіх жителів міста: повертатися зарано, адже дії ворога можуть бути непередбачувані.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА), передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз в передмісті та на околицях столиці тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Доки у Києві відновлюють роботу підприємства, ми намагаємося пристосуватися до сучасних реалій. Машин на київських вулицях більшає. Аби зменшити можливість заторів ми розширюємо проїжджу смугу там, де є блокпости. При цьому самі блокпости залишаються. Нам варто бути у бойовій готовності", - пояснили у КМВА.

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