Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО
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Полк "Азов", який тримає героїчну оборону Маріуполя, показав відео знищення точним ударом російської техніки та живої сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео полк "Азов" виклав у Телеграм-каналі.
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"Азов" б'є влучно в ціль. Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ. Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста", - сказано в описі.