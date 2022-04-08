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Вакарчук - опозиційним журналістам РФ: Ви мовчали тоді, коли потрібно було діяти. ВIДЕО

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Екснардеп та музикант Святослав Вакарчук звернувся до російських опозиційних журналістів.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато днів поспіль російські опозиційні журналісти намагаються взяти в мене інтерв'ю. Мені нічого їм сказати. Хоча ні, є що. Ви всі - частина російського народу. Це ви, російський народе, виростили та вигодували цих покидьків, тварин, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають старих, жінок та дітей, ґвалтують, мародерять. Це ви привели до влади всіх, хто віддає накази цілитись та руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, у яких перебувають тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "русского мира".

Це ви мовчали тоді, коли потрібно було говорити і діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я зараз - Антихрист, прийшов до влади. Ви мовчали. Коли Росія вторглась у Грузію - ви також переважно мовчали. Потім, коли Росія забрала у нас Крим, вкрала, багато з вас пишались цим в душі. А потім вісім років, коли ваша країна розв'язала жахливу війну у нас на Донбасі, вам не вистачило сміливості протестувати проти цього", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Не треба витрачати час на дурниці.
    Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
    Це згідно статистики Міністерства оборони.
    Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
  • Nub_ko92
    Нема "хароших рузьких"
  • spase boy
    Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
    Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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