"Ой у лузі червона калина": Pink Floyd возз'єдналися вперше за 30 років і записали трек з Хливнюком на підтримку України. ВIДЕО

Учасники легендарного британського рок-гурту Pink Floyd возз'єдналися вперше майже за 30 років, щоби записати пісню на підтримку України з музикантом Андрієм Хливнюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

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Девід Гілмор і Нік Мейсон, два незмінні учасники гурту, які грали в її складі на піку популярності, об'єднали зусилля з композитором, сценаристом і режисером Нітіном Соуні та бас-гітаристом Гаєм Праттом, записавши пісню Hey Hey Rise Up!

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Музиканти використали вокал українського виконавця, учасника гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка з опублікованого в інстаграмі кліпу, де він виконує на Софійській площі в Києві пісню "Ой у лузі червона калина".

Пісня "Ой у лузі червона калина" набула нової популярності на тлі війни Росії проти України - і зокрема після того, як лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її на Софіївській площі. Пісня є гімном українських Січових стрільців і відома у декількох варіантах.

Останній рядок із цієї пісні і дав назву новому треку Pink Floyd.

Це перший запис гурту після альбому 1994 року The Division Bell. За словами Гілмора, у якого невістка - українка, виступ Хливнюка в Києві був настільки потужним, що це спонукало його написати власну музику.

Довгі роки Гілмор завзято чинив опір умовлянням Мейсона і Роджера Уотерса, двох учасників (крім Сіда Баррета) початкового складу групи, відродити Pink Floyd. Але вторгнення Росії в Україну змусило його змінити рішення.

"Ми, як і багато інших людей, відчули лють та розчарування від цього огидного акту, коли одна з найсильніших держав світу вторглася в незалежну, мирну, демократичну країну і вбиває її населення", - заявив Гілмор.

Коли Гілмор востаннє спілкувався з Хливнюком, який є бійцем ТРО, український музикант сказав, "що у нього був найпекельніший день, який тільки можна собі уявити, він збирав з вулиць тіла українців, українських дітей".

"Знаєте, наші проблеми виглядають такими жалюгідними і дрібними в контексті того, що відбувається там", - сказав Девід Гілмор The Guardian.

Утім, він надіслав своєму українському колезі пісню і "зрадів та відчув полегшення, що вона йому сподобалася".

Андрій Хливнюк відповів йому у повідомленні: "Дякую, це чудово. Одного дня ми зіграємо разом, а потім я пригощу вас гарним стаутом". Гілмор погодився.

11 березня на офіційному сайті Гілмора з'явилося повідомлення, в якому він разом з усім світом різко засудив вторгнення Росії в Україну, і заявив, що всі записи Pink Floyd починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмора з цього дня видаляються з цифрових платформ Росії та Білорусі.

"Я сподіваюся, що пісня отримає широку підтримку, і про неї дізнаються в усьому світі, - сказав Гілмор. - Ми хочемо зібрати кошти для благодійних організацій та підняти дух людей. Ми хочемо висловити підтримку Україні і таким чином показати, що з точки зору всього світу супердержава не має права вторгатися до незалежної демократичної країни, якою стала Україна".

Автором відео для нової пісні став режисер та сценарист Мет Уайткросс, а на обкладинці синглу зображена національна квітка України, соняшник, роботи кубинського художника Йосана Леона.