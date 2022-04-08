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"Движок в одну сторону, башня в другую": Танкіст ЗСУ під Сєверодонецьком знищив 2 танки та 3 БМП російських окупантів. ВIДЕО

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Українські захисники під Сєверодонецьком знищили два танки російських окупантів, а також три ворожих БМП.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Під Сєверодонецьком був у них (окупантів. - Ред.) опорник. Два танки, 64-ка та 72-ка. Ми їх атакували, бо вони трішки далеко залізли. Була контратака.  Вискочили ми по дорозі, як їхали, 64-ка стояла збоку, прикрита гіллям. Навдіник дав йому осколковим в лоба. 64-ка одразу вийшла з ходу. ... Трішки бехи (БМП) поковиряли. Двигну в один бік, башня - в інший. ...

Потім Т-72 від нас тікав. Дуже швидко залетіли до них. Затупив їхній екіпаж. З 72-кою довго перестрілювались. Три осколкових в лоба вони пережили. Теж згоріли", - розповів військовий.

Всього, за його словами, знищено три БМП російських окупантів.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Який молодець
  • Саша Пончик
    Обычный Украинский паренёк.
  • Психиатрическая больница No1
    Орки не могут нащупать слабый участок. Мыкаются, несут потери, а на прорыв идти надо, 9 мая на носу. Их держит киевский синдром. Ну что ж, будет вам и донбасский синдром, те отвоевались, и вас туда же.
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