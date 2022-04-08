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Російські окупанти в Бучі на вулиці Яблунській влаштували катівню. ВIДЕО (18+)

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У мережу потрапили кадри з міста Бучі, де на вулиці Яблунській російські окупанти влаштували справжню катівню. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Як інормує Цензор.НЕТ відео розмістив у себе в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко. 

Він зазначив: "Справжня катівня у місті знаходилася на вулиці Яблунська, 144. За словами тих, хто вижив, тут був штаб орків-кадирівців, які хотіли принести сюди руській мір. Натомість вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла".

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
  • Сліпий
    Є в мене мрія що цей день прийде
    Знов розцвіте прекрасна Україна
    І в лютих муках здохне кожен окупант
    Але спочатку .... вся його родина
  • Rulya Kosh
    Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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