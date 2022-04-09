Нам потрібні не лише санкції, але і зброя, - Резніков. ВIДЕО
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Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля та закликав надати нам зброю дальньої дії, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші країни.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу. ... Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", - зазначив він.