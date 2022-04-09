Окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста лишилися суцільні руїни. ВIДЕО

На Луганщині окупанти скидають на Сєверодонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Військові тримають оборону міста під постійним вогнем. Наші захисники розповідають, що у Сєверодонецьку може бути до чотирьох годин тиші. Проте коли окупанти "прокидаються", вони проводять обстріли зі ствольної артилерії, Градів та навіть використовують фосфорні боєприпаси.

Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".

Від міста лишилися суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються телефонувати рідним.

Щодня обстріли стають дедалі сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути міст, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем.

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