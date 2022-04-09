Новини Відео • Війна

"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матері російських окупантів "штурмують" військкомати, щоб повернути синів. АУДIО

43 95292
Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні. Для цього не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.

Доказ цьому – перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та цьогорічна зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною", - зазнчають в СБУ.

Під час телефонної розмови мати каже своєму синові-окупанту, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації, де "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешся… без права восстановления обратно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними, - перехоплення СБУ. АУДIО

На заперечення сина, що їх скоро виводитимуть, каже, щоб навіть не сподівався на це: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками".

Для переконливості наводить масштаби втрат: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".

"Авжеж, наші ЗСУ знають свою роботу!", - резюмують у СБУ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • rofs
    "Месть - это блюдо, которое подают холодным", - размышлял Саша Перегудов глядя на храпящую перед телевизором тещу. Та имела привычку после сытного обеда включить по телевизору новости и через несколько минут заснуть под истерические вопли Соловьева или Киселева. Причем телевизор должен был работать на полную громкость и выключать его категорически запрещалось. Иначе у Марфы Семеновны, так звали Сашину тещу, поднималось давление, и тогда всей семье приходилось очутиться в седьмом круге ада.
    "Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
    - А че это звука нет, - спросил она Сашу.
    - Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
    - Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
    Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
    - Так Путин же умер.
    - Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
    - А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
    - Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
    - Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
    - По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
    - Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
    - Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
    - Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
    Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
    - Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
    Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
    - Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
    - Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
    Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
    - Нет войне. Слава Украине.
    Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
    - Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
    Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.

    Дмитрий Зотиков Facebook
  • Sophia-Maria Duglass
    Нет ни питерцев ни москвичей - хутин боится их трогать
  • arye z.
    БУ-ГА-ГА...
    ________________________________________________________________________________
    В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.

    Как сообщает издание "Медиазона", Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
    Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини