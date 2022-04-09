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Великий бізнес має підтвердити європейський вибір України, - Ємченко. ВIДЕО

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Бізнес має підтвердити європейський вектор розвитку країни та зробити все можливе для швидкої та успішної інтеграції української економіки до єдиного європейського простору.

Про це заявила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко, передає Цензор.НЕТ.

"Одним з елементів та ознак перемоги буде інтеграція України до Європейського Союзу. Це означатиме, що українська економіка має трансформуватися, ухвалити та провести в собі реформи. А український бізнес має підтвердити, що підтримує інтеграцію українських ринків із європейськими", - повідомила Ємченко в інтерв'ю телеканалу "Україна24".

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Вона підкреслила, що компанія SCM як найбільший національний інвестор та її власник Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор однозначно підтверджує та підтримує європейський вектор розвитку України.

"Ми абсолютно точно готові конкурувати на європейських ринках. Ми це вже робимо. Ми абсолютно точно готові змінювати себе, інвестувати в наші підприємства тощо, продовжувати інвестувати для того, щоб відповідати європейським правилам і стандартам. І ми абсолютно точно готові підтримувати в Україні необхідні реформи", - зазначила Ємченко.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Паны олигархи активно готовятся к Большому Дербану денег на восстановление страны. И это будет вызовом для всей страны. Надеюсь Европа, Штаты и другие наши партнёры лишат их этой возможности впринципе и не допустят всю эту шушеру к корыту. Вот в этом вся наша и проблема, что у нас крупнейшие "инвесторы" ахметовы-коломойские-фирташи со стадами своих прихлебателей в Раде, министерствах, СМИ
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    наступним президентом повинен стати військовий
    а то бєні, єрмаки, татарови розкрадуть всі гроші ..
  • Ratibor Swet
    У меня стойкое впечатление, что под Флагом этой Войны, хотят легализировать в ЕС пана Коломойского.
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