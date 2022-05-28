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"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

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У прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Також дивіться: На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Garry Grant
    Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
  • Nikolai Chizhevsky
    хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
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