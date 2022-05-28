Журналіст Олег Батурін - про викрадення, побиття у полоні і життя на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Журналіст Олег Батурін провів 8 днів у полоні в росіян у Новій Каховці.

В інтервʼю Марині Данилюк-Ярмолаєвій Олег Батурін розповів про полон і те, що відбувається на окупованій Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

12 березня у Каховці Херсонської області зник журналіст газети "Новий день" Олег Батурін. Йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся. 20 березня росіяни відпустили Олега.

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