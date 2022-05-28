Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль" у Соледарі на Донеччині. ВIДЕО

Війська РФ постійно обстрілюють підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області. Через це підприємство зазнало значних руйнацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

90% продукту в Україні видобувало саме Державне підприємство "Артемсіль". Але російська агресія в регіоні змусила припинити роботу заводу ще місяць тому.

Коли підприємство зможе запрацювати знову, наразі невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники.

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