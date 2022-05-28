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Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль" у Соледарі на Донеччині. ВIДЕО

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Війська РФ постійно обстрілюють підприємство "Артемсіль" у Соледарі Донецької області. Через це підприємство зазнало значних руйнацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

90% продукту в Україні видобувало саме Державне підприємство "Артемсіль". Але російська агресія в регіоні змусила припинити роботу заводу ще місяць тому.

Коли підприємство зможе запрацювати знову, наразі невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший український виробник солі "Артемсіль" зупинив роботу через обстріли на Донетчині

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
  • V 2af7597c
    Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
    На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
  • V 2af7597c
    "Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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