Маємо стільки ракет Harpoon, що можемо потопити весь Чорноморський флот РФ, - Братчук. ВIДЕО
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"А так виглядає робота ракети Harpoon, яку ВЖЕ отримала Україна. Чудова, між іншим, протикорабельна ракета! Її ефективність була продемонстрована під час випробувальних пусків та у бойових умовах.
Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.
За оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР "Harpoon", для знищення крейсера - чотирьох, а есмінця - двох; одна ракета здатна заподіяти серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі.
Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" - розповів він.