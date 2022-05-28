Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, - Зеленський. ВIДЕО

5 620110
Президент України Володимир Зеленський ввечері 28 травня традиційно звернувся до українців.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент зазначив: "Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси", - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Urs
    Понятия не имею, почему Зеленский держит рядом людей, которые сознательно ставят ему палки в колёса. (Хотя… Ещё не понятно, кто и кого рядом держит). Но глядя всего на два ярчайших примера политического идиотизма, других мыслей как бы и нет. Кто-то СОЗНАТЕЛЬНО гадит, ставит Украине палки в колёса…

    Примеры? Да пожалуйста!

    Пункт первый. Юрій Бутусов, один из самых известных украинских журналистов, вдруг получает классическое «не пущщать», для выездов на фронт и освещение событий непосредственно с передовой. Почему так получилось? Да потому что, какой российский пропагандон поц… вернее коц (хотя разницы нет), решил вернуть должок за свой факап с раскрытием позиций самоходного миномета «Тюльпан». (Наши спецы после благополучно уничтожили эту хреновину). Так вот, коц пишет постик в тг-канале, где выставляет скриншот «приходов» по мосту, из ролика Юрия Бутусова. И конечно рассыпается в «благодарностях», за якобы корректировку. Бинго… Дело сделано. Караси перловку заглотили. И Марьяна Безугла мгновенно разродилась гневным спичем. Нет, я не знаю как давно, наши Верховные депутаты, принимают российские вбросы за истину в последней инстанции!

    Но дело в том, что только ПОЛНЫЙ идиот будет корректировать огонь артиллерии по фото, непонятно когда сделанной. Ну вот представьте, да! Насыпала арта оккупантов по условному мосту. И уселись ждать видеоролик украинского журналиста. Ну корректировать же как-то нужно!

    - Ну что там?

    - Нет пока ничего.

    - Ага! Подождём!

    (Прошёл час)

    - А сейчас?

    - (Тяжело вздыхает). Тихо.

    - Ну ладно. Ждём!

    (Прошли сутки).

    - Есть что-то?

    - (Еще тяжелей вздох) Нет!

    - Окей! Ждём!

    (Прошла неделя)…

    В воздухе стаями гоняют российские беспилотники. А следовательно доразведка (и как следствие корректировка) артиллерийских ударов, проводится ну уж никак не по видеосюжетах Юрия Бутусова. Но откуда же это знать Безуглой и Ко? Правда это уже нюансы. Главное дело - сделано. В то время, как за батальонами российских оккупантов постоянно шляется целый взвод коцев-поцев, сладковых и прочей нечести, формируя НУЖНУЮ для их (и не только их) общества картинку, какой-то творческий йолоп с Банковой, решил урезать возможности Украины в информационном противостоянии. Дальше думайте сами.

    Пункт второй.

    Тупая… Тупейшая блокировка выезда Петра Порошенко на Парламентскую ассамблею НАТО. И вопрос не в том, что за такими действиями в отношении лидера оппозиции в режиме онлайн наблюдают наши западные партнёры. Наблюдают и недоуменно пожимают плечами. Вопрос… Вернее проблема совершенно в другом. Кто-то СОЗНАТЕЛЬНО снизил возможности украинской делегации. Четыре года назад, Порошенко был президентом Украины. Следовательно, как и у любого президента встречи. Переговоры. Визиты. Его знают. Он вхож и рукопожат. А вот условная безуглая, была да и собственно осталась условным ноунеймом. О чём договариваться? С кем?… Нет, кофе конечно напоят. И даже сфотографируются. Может два раза. И конечно улыбнуться! Но на этом всё!

    Что получается? Поездка ради поездки? Чтобы не дать возможность Петру Порошенко выехать за границу и выступить на Ассамблее (а там ещё приглашение от Дональда Туска), кто-то втихаря нанёс политический удар Украине, совершенно не задумываясь о последствиях?!

    И это всего-то два случая. Я боюсь себе представить, какая получится картина если ВСЕРЬЁЗ проанализировать подобные действия современно Гнилоуста. Ах да… Кто-то ещё пытался пару месяцев назад наехать на генерала Валерия Залужного. Тоже попросили просто по дружбе? Или был обязан чем-то?

    Кто знает! Кто знает…
  • Ярослав Рябченко
    Плохо. Вопросом Мариуполя он тоже ежедневно занимался. Лучше бы отпуск взял. Может армия сама как-то бы справилась.
  • Frol Fedoroff
    Подлое лицемерное существо. 16 тыс. бронежилетов за которые был арестован генерал Марченко розданы в войска. Но дело против генерала не закрыто . Если броники дерьмо, значит Зеленский и Резник враги. Но если бронежилеты вполне надежны, где извинения от ДБР, ГПУ и Зеленского лично ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини